Newtree Impact lève 4,3 millions d'euros et nomme Bruno Colmant comme administrateur

"Ravi", Benoît de Bruyn, fondateur et CEO de Newtree Impact, explique que "cette levée de fonds renforce notre ambition de devenir un acteur incontournable dans le soutien à un système agroalimentaire durable. Je me réjouis de consolider notre collaboration avec Noshaq, qui injecte 2 millions d'euros."

Alain Balthazart, Investment Manager chez Noshaq, ajoute que leur soutien est notamment dû au "partage d'une vision commune sur la nécessité de faire émerger des nouvelles entreprises agroalimentaire soutenant des valeurs ESG fortes".

Bruno Colmant comme administrateur

Newtree Impact annonce également avoir nommé Bruno Colmant en tant qu’administrateur indépendant. Le financier vient renforcer le fonds de son expertise, notamment sur des questions de la finance durable et de l’accessibilité à l’investissement. L'économiste reconnu affirme être "très honoré de pouvoir contribuer au déploiement d’un projet d’innovation positive mené par des investisseurs et des collaborateurs dynamiques et enthousiastes".

Lancé en 2021, Newtree Impact a depuis réalisé 12 investissements dans des entreprises innovantes.