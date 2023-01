Le tribunal a nommé un administrateur judiciaire pour voir si un redémarrage est encore possible.

"Lightyear regrette de faire cette annonce à tous les employés, clients, investisseurs et fournisseurs et travaillera en étroite collaboration avec le destinataire et toutes les parties prenantes et espère leur compréhension et leur soutien", a déclaré la société basée à Helmond dans un communiqué.

Le Lightyear 0, précédemment connu sous le nom de Lightyear One, n'est entré en production chez un partenaire en Finlande que fin novembre. Seule une "poignée" a fini par sortir de la chaîne de production. Lightyear a remarqué récemment que le modèle de grande diffusion, beaucoup moins cher, qu'elle prévoit de fabriquer dans quelques années, suscite beaucoup d'intérêt. Mais il ne gagne pas d'argent pour le moment.

Lex Hoefsloot, cadre supérieur, a révélé que Lightyear tente actuellement de finaliser un certain nombre de nouveaux investissements. Cela devrait permettre à la société de se concentrer pleinement sur le Lightyear 2, moins cher. Cette voiture devrait coûter moins de 40 000 euros et arriver sur le marché en 2025.