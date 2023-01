Gaz: Fluxys acquiert 24% du plus grand gestionnaire de réseau en Allemagne

Le montant de la transaction n'est pas communiqué.

Décision stratégique

"L'acquisition par Fluxys d'une participation dans OGE est en parfaite adéquation avec la stratégie. Nous sommes très heureux d'unir nos forces avec les autres actionnaires et de soutenir l'approche d'OGE axée vers l'avenir pour rendre possible la transition énergétique. La promotion d'une coopération encore plus solide entre nos filiales et OGE ouvre la voie à un renforcement de la sécurité d'approvisionnement et à l'accélération du développement d'infrastructures transfrontalières pour l'hydrogène et le CO2, ainsi qu'à l'élargissement des options de décarbonation pour la société", réagit le CEO de Fluxys , Pascal De Buck.

Dans le cadre de l'accord avec Macquarie Asset Management, Fluxys va acquérir la participation de 23,6% de Macquarie European Infrastructure Fund 4 dans OGE, ainsi qu'une participation de 0,5% détenue par Halifax Regional Municipality Master Trust.

La clôture de la transaction est prévue à la fin mars 2023, moyennant l'accord des autorités compétentes et la réalisation d'autres conditions de clôture habituelles.