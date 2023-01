Entre 2019 et 2022, le centre commercial situé le long du canal au niveau du pont Van Praet a vu son nombre de visiteurs doubler. Pour cela, Docks fait lui-même référence à son statut de lieu de rencontre et à ses activités permanentes. L'été dernier, le centre de découverte Lego a ouvert ses portes à Docks. Les événements de fin d'année en décembre et les vacances scolaires ont été un grand succès, avec un record de 764 000 personnes qui ont traversé le centre commercial au cours du dernier mois de l'année.

Certains nouveaux projets sont déjà prévus pour 2023. Il y aura un lave-auto et Mathieu Nayis, le coiffeur officiel des Diables rouges, y ouvrira un salon. L'ambition de Docks est de franchir le cap des 7,5 millions de visites en 2023.