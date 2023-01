Celui-ci s'inscrit dans le cadre d'un partenariat avec le propriétaire de la parcelle et la commune de Braives, qui y voit l'occasion de réhabiliter une friche ayant abrité une ancienne porcherie qui a longtemps fait l'objet de contestations, le tout dans une logique environnementale. Pour l'intercommunale liégeoise, il s'agit de réduire son empreinte carbone et d'augmenter son autonomie vis-à-vis des fournisseurs commerciaux dans le cadre de sa fourniture propre en électricité et ce, conformément à sa stratégie d'accélération de la transition énergétique.

Il s'agit de la première unité de production 100 % verte de Resa, qui s'étendra sur 8 000 m². Entre 2 300 et 2 900 panneaux photovoltaïques y seront posés, ce qui représentera une capacité de production équivalente à la consommation électrique annuelle d'environ 300 foyers.

"Grâce à cette unité de production photovoltaïque, ce sont quelque 420 tonnes de CO₂ qui ne seront pas émises", souligne Luc Warichet, directeur général adjoint de Resa.

À côté de la production énergétique, il est à noter que la parcelle retrouvera sa vocation première puisque la partie vouée à l'agriculture passera d'un tiers à l'heure actuelle à deux tiers. Des activités maraîchères pourront ainsi y être menées tandis que le pâturage du champ photovoltaïque sera assuré par une dizaine de moutons. Il est également envisagé d'y installer des ruches.

Le permis ayant été octroyé, la procédure va suivre son cours en vue du lancement des travaux estimé en mai 2023. La mise en service du champ photovoltaïque est prévue en octobre 2023.