Le groupe, qui comprend les marques Daihatsu et Hino en plus de Toyota, a vendu 10,5 millions de véhicules l'année dernière, un chiffre presque stable par rapport à 2021. En revanche, Volkswagen - dont les marques comprennent Volkswagen, Audi, Skoda, Seat et Porsche - a vu ses ventes chuter de 7 % pour atteindre 8,3 millions d'unités, le chiffre le plus bas depuis 11 ans.