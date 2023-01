La CMB, qui collabore à ce projet avec le groupe sino-suisse WinGD, n'est pas le premier acteur à se pencher sur l'ammoniac comme substitut au pétrole dans la navigation. Des recherches sont menées un peu partout dans le monde.

Sur le papier, l'ammoniac est durable, explique le journaliste scientifique Marc Seijlhouwer. "Parce qu'on peut en faire à partir d'azote présent dans l'air et d'hydrogène. Si tu produis de l'hydrogène avec une énergie durable, alors ton ammoniac le sera également."

Mais c'est là que le bât blesse aujourd'hui, ajoute le Néerlandais. "Actuellement, la production d'hydrogène vert est encore très limitée. Tant qu'il n'y a pas suffisamment d'hydrogène vert, la production d'ammoniac conserve une énorme empreinte environnementale. L'ammoniac est un composant de l'engrais et le secteur des engrais est l'un des plus polluants au monde."

La démarche reste cependant positive puisqu'il s'agit de mettre au point dans les plus brefs délais des bateaux qui pourront naviguer avec un carburant durable dès que le secteur en disposera suffisamment. La CMB souhaite d'ailleurs produire elle-même son ammoniac vert et son hydrogène, entre autres en Namibie.

Le moteur à l'ammoniac sera dans un premier temps installé sur une série de navires qui doivent être assemblés en 2025 et 2026 dans un chantier naval en Chine. La production en série de cargos naviguant à l'ammoniac doit prouver qu'une navigation sans émission est possible. Plus de 3% de tout le CO₂ qui est libéré chaque année dans l'atmosphère provient de ce secteur.

Les responsables de la CMB espèrent que leurs navires cargos, leurs porte-conteneurs et les navires transportant des produits chimiques seront équipés d'un moteur hybride ammoniac-diesel.

Des études mettent cependant en garde contre le risque que représente l'ammoniac dans la navigation, notamment si celui-ci vient à s'écouler lors du ravitaillement de l'embarcation ou en cas d'accident. Selon certains experts le risque, actuellement élevé, peut être ramené à modéré voire faible par la mise en place de contrôles stricts et d'une réglementation adaptée.