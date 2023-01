"Malgré de nombreuses incertitudes, le marché devrait commencer à se reprendre en 2023", mais "nous restons cependant à 25% en dessous des niveaux de 2019, la situation reste fragile", a indiqué la directrice générale de l'ACEA, Sigrid De Vries, lors d'une conférence de presse à Bruxelles. "Nous restons cependant à 25% en dessous des niveaux de 2019, la situation reste fragile."

2022 a été une troisième année compliquée pour l'industrie automobile, après une année 2020 marquée par des fermetures d'usines et des restrictions sanitaires, et une année 2021 affectée par des pénuries de puces électroniques (indispensables à l'assemblage des voitures), et des problèmes de logistique qui ont douché les espoirs de reprise durable.

La guerre en Ukraine et la poussée inflationniste qu'elle a engendrée ont pu aussi pousser des consommateurs à reporter leur achat, mais cet effet est difficile à évaluer et la plupart des constructeurs affichent des carnets de commandes pleins.