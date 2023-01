Orange lance une application mobile de protection antispam et d'identification des appels

L'app d'assistance Orange Phone est disponible sur iOS et Android. Parmi les fonctionnalités clés, on retrouve la protection antispam, l'annuaire inversé, la vérification de l'appelant et un bouton d'urgence pour tous les pays.

En 2022, 10.974 cyberattaques ont été enregistrées en Belgique, dont 4.505 personnes auraient été victimes de phishing, rappelle Orange, qui est le seul opérateur en Belgique à proposer une telle application mobile.

Pour faire face à la multiplication des tentatives de fraude en ligne, le Centre pour la cybersécurité en Belgique (CCB), la fédération du secteur financier Febelfin et la Cyber Security Coalition avaient lancé, de leur côté, l'application mobile "Safeonweb" fin 2021. Celle-ci rassemble les informations relatives au phishing et avertit en cas de cybermenace ou si de nouvelles formes d'escroquerie en ligne apparaissent.

Cette application, elle aussi gratuite et disponible sur les plateformes Android et iOS, se base sur les milliers de messages envoyés chaque jour à Safeonweb.be, site du CCB sur la sécurité informatique.