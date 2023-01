Pfizer affiche des résultats records en 2022 mais prévoit un ralentissement en 2023

Le groupe de New York s'attend à écouler pour 13,5 milliards de dollars de son vaccin Comirnaty développé avec le laboratoire allemand BioNTech, soit une baisse de 64%, et pour 8 milliards de dollars de sa pilule Paxlovid, une baisse de 58%.

Sur le seul quatrième trimestre, le chiffre d'affaires du laboratoire a grappillé 2% à 24,3 milliards de dollars et son bénéfice net a bondi de 47% à 5 milliards de dollars. Pour l'ensemble de l'année 2022, Pfizer a dégagé des revenus de 100,3 milliards de dollars, un niveau inédit, pour un profit net de 31 milliards de dollars. Et ce malgré des taux de change ayant affecté les ventes à hauteur de 7%.

Rapporté par action et hors éléments exceptionnel, son bénéfice s'affiche à 6,58 dollars, un record. Mais pour l'année en cours, le groupe s'attend à un net fléchissement: il prévoit que son chiffre d'affaires s'affiche entre 67 et 71 milliards de dollars et son un bénéfice par action entre 3,25 et 3,45 dollars.

Les revenus tirés des produits anti-Covid devraient repartir à la hausse en 2024 après un point bas en 2023 lié au fait que les Etats ont déjà beaucoup de stocks à leur disposition, assure Pfizer. Mais le groupe compte aussi sur le lancement de nouveaux produits ou sur de nouvelles indications pour ses médicaments existants.

En ne prenant pas en compte les produits anti-Covid et les taux de change, Pfizer s'attend à une hausse de son chiffre d'affaires de 7% à 9% en 2023.