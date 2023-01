Triodos pourra prêter 67 millions d'euros supplémentaires aux entrepreneurs sociaux

Grâce à ce mécanisme, les entrepreneurs sociaux bénéficieront en effet de prêts à taux d'intérêt réduit auprès de la banque et d'exigences de sûretés plus souples.

Parmi les secteurs concernés, il y a entre autres les initiatives facilitant l'accès au marché de l'emploi pour des travailleurs défavorisés, l'aide sociale et le secteur des soins, le logement social, l'alimentation saine ou encore les organisations actives dans le domaine des arts et de la culture, énumère Triodos.

Le présent accord est le troisième entre le FEI et la banque dans le cadre d'un partenariat à long terme axé sur les entreprises sociales et le secteur culturel et créatif. Cette collaboration représente un total de 397 millions d'euros de prêts garantis.

Ainsi, en 2021, les deux partenaires avaient signé un accord visant à accroître les prêts au secteur culturel et créatif en Belgique, aux Pays-Bas, en Espagne et en Allemagne. Environ un quart du montant total de 200 millions d'euros dans le cadre de cet accord est allé à des organismes belges.