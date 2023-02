Bientôt un train de nuit de Bruxelles et Anvers vers Barcelone ?

Après le départ d'Amsterdam, le train de nuit à destination de l'Espagne s'arrêtera à Rotterdam, Anvers, Bruxelles et Lille dans la soirée, et dans les villes du sud de la France d'Avignon, Montpellier et Perpignan, ainsi que dans les villes espagnoles de Figueres, Gérone et Barcelone dans la matinée.

Le soutien européen aidera European Sleeper à "surmonter les obstacles existants, tels que l'attribution de capacités et le financement du matériel roulant".

La liaison avec Barcelone sera la deuxième ligne de train de nuit d'European Sleeper. La première commencera le 25 mai : Bruxelles-Amsterdam-Berlin. La vente des billets débute le 20 février. Cette liaison, qui comprend également un arrêt à Anvers, serait prolongée jusqu'à Dresde et Prague en 2024.