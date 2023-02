En excluant l'effet de la cession de la participation qui avait fait exploser ses profits un an plus tôt, son bénéfice net s'est contracté de 12%, plombé par les effets négatifs de changes, détaille-t-il dans un communiqué.

L'an passé, son bénéfice avait explosé avec la vente de sa participation dans son concurrent Roche qui lui avait rapporté 14,6 milliards de dollars.

Son chiffre d'affaires sur les trois derniers mois de l'année a augmenté de 3% en monnaies locales, mais a reculé de 4% une fois converti en dollars, à 12,7 milliards de dollars (11,6 milliards d'euros), en deçà des prévisions. Par comparaison, les analystes interrogés par l'agence suisse AWP l'attendaient en moyenne à 12,97 milliards de dollars.

Contraction de 20% sur l'exercice

Sur l'ensemble de l'exercice, le bénéfice net du groupe s'est contracté de 20% (hors cession), à plus de 6,9 milliards de dollars alors que le groupe a lancé l'an passé une grande réorganisation de ses activités.

Elle vise à rassembler ses activités pharmaceutiques et d'oncologie dans une même division mais aussi de distinguer ses activités américaines du reste du monde.

L'autre grand chantier est la scission de Sandoz, sa filiale spécialisée dans les médicaments génériques, qui doit être introduite séparément en Bourse.

La scission "demeure en voie de réalisation" pour le "deuxième semestre 2023", précise le groupe dans le communiqué.

Pour 2023, Novartis prévoit toujours une progression de son chiffre d'affaires de l'ordre de 1 à 5%.