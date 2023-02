Un processus de sélection est à présent en cours pour trouver la personne qui prendra sa suite et M. Holland-Kaye restera directeur général jusqu'à ce que ce choix soit finalisé.

"Le conseil d'administration veut remercier John pour la manière exceptionnelle dont il a dirigé" l'aéroport depuis 2014, déclare le groupe dans un communiqué.

Il relève que "les trois réussites les plus significatives" de son mandat "ont été le développement d'un plan d'expansion pour Heathrow, (...) avoir guidé avec succès l'entreprise pendant la pandémie de covid-19 puis la reprise de la demande, et l'impulsion qu'il a donnée au secteur pour le mettre sur la trajectoire de la neutralité carbone en 2050".

Heathrow a vu le nombre de passagers passant par ses terminaux plus que tripler sur un an l'an dernier, à 61,6 millions de voyageurs, même si ce niveau reste très inférieur à la période précédant la pandémie.

Le printemps et les mois des vacances estivales avaient ainsi été marqués l'an dernier par des grèves et une pénurie de personnel qui se sont traduites par des problèmes de files d'attente interminables, de retards, des problèmes de traitement des bagages et des annulations de vols.

Heathrow avait aussi dû plafonner le nombre de passagers transitant chaque jour par ses installations, une mesure levée le 30 octobre.

Une dette qui "dépasse la valeur des actifs"

L'association de lutte contre le projet de troisième piste à Heathrow, No 3rd Runway Coalition, a dénoncé le "modèle d'endettement" de Heathrow sous la direction de M. Holland-Kaye.

"Il a peut-être permis à l'aéroport de minimiser son imposition et de verser d'énormes dividendes aux investisseurs étrangers, mais sa dette est entrée dans une zone dangereuse et dépasse la valeur de ses actifs", argumente l'association.

Elle ajoute que les tarifs facturés par Heathrow aux compagnies "sont depuis longtemps les plus élevés au monde et les efforts de M. Holland-Kaye pour les augmenter encore plus se sont traduits par des conflits, non seulement avec les compagnies aériennes clientes, mais aussi avec le régulateur" du secteur au Royaume-Uni, dénonce encore No 3rd Runway coalition.

L'association estime que le projet d'expansion est motivé par le fait de justifier une augmentation de la valeur des actifs de l'aéroport, qui l'autoriserait à augmenter ses tarifs.

Interrogé par l'AFP, un porte-parole d'Heathrow a indiqué que le projet de troisième piste, à l'arrêt pendant la pandémie, était de nouveau examiné en interne depuis la fin 2022: "nous examinons les prochaines étapes de notre expansion", qualifiée de "cruciale pour le succès économique futur du Royaume-Uni".