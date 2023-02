Euronav termine 2022 en boulet de canon et voit bondir son chiffre d'affaires

"L'offre limitée de navires dans tous les segments du marché pour les grands pétroliers a été encore renforcée au quatrième trimestre par deux facteurs importants", explique Hugo De Stoop, CEO d'Euronav. "D'abord, la demande saisonnière en pétrole brut a augmenté en raison de la consommation en hausse à l'hiver 2022-2023. Par ailleurs, l'embargo européen sur le pétrole russe, entré en vigueur le 5 décembre, a généré une demande supplémentaire de transport par bateau, étant donné que le pétrole brut doit être transporté sur une plus longue distance et exige donc une plus grande capacité maritime."

Sur l'ensemble de l'année, Euronav a réalisé un bénéfice net de près de 203 millions d'euros alors que la compagnie était encore en perte de 338 millions un an plus tôt. Le chiffre d'affaires a doublé, approchant les 855 millions d'euros.

L'ambiance n'est pas pour autant au beau fixe. La compagnie norvégienne Frontline souhaitait fusionner avec Euronav, avant de faire un pas en retrait. La famille Saverys, fondatrice de la compagnie anversoise, ne voyait en effet pas d'un bon œil ce rapprochement. Entre-temps, tant les Saverys que l'homme d'affaires norvégien John Fredriksen, qui contrôle également Frontline, détiennent chacun 25 % des parts dans Euronav. La compagnie a intenté une procédure d'arbitrage contre le désistement de Frontline. Une première décision est attendue le 7 février.

"Bien que nous déplorions la situation actuelle, nous allons rester professionnels et continuer à travailler à une solution dans l'intérêt de nos actionnaires et parties prenantes", a commenté le CEO dans un communiqué.