Factures incorrectes ou pas de facture du tout... Que se passe-t-il chez Vivaqua depuis plus d'un an?

La compagnie bruxelloise des eaux Vivaqua est confrontée depuis plus d'un an à des problèmes informatiques et ignore quand ils seront résolus, a-t-elle confirmé jeudi à Belga. En effet, trois clients sur dix reçoivent des factures incorrectes ou n'en reçoivent pas.