"Malgré l’intox donné par l’employeur, les différentes informations discréditant les organisations sociales et la pression mise localement, les travailleurs restent en colère et demandent des garanties plus fortes de la part de l’employeur", affirment encore les syndicats en front commun, ajoutant que "la balle est dans le camp" de l'employeur.

Pour rappel, la reprise des magasins Mestdagh par le groupe Intermarché suscite une vive grogne sociale en raison du basculement vers un modèle de franchise. Les organisations de défense des travailleurs souhaitent avoir des garanties concernant le maintien des conditions de travail du personnel transféré dans le cadre de la reprise du groupe Mestdagh.