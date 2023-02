"Employeur cupide", "gouvernement chaotique" : les employés de la British Steel s'insurgent contre les menaces de licenciements

La proposition de "licencier jusqu'à 1.200 personnes", essentiellement sur le site de British Steel à Scunthorpe (nord-est du pays), est le fait "d'un employeur cupide et d'un gouvernement chaotique", a dénoncé Unite, principal syndicat du pays, dans un communiqué jeudi.

Pour autant, "l'entreprise n'a pas fourni de plan (...) ni lancé de consultation formelle, nous sommes donc dans le flou", a précisé vendredi à l'AFP un porte-parole du syndicat.

"A contre coeur"

British Steel a reconnu "envisager à contrecoeur de réduire (ses) coûts au vu de la récession mondiale et de l'augmentation des coûts", dans un communiqué transmis à l'AFP, sans confirmer les licenciements.

Holly Mumby-Croft, une députée conservatrice locale, avait pour sa part indiqué jeudi au Parlement que le plan portait sur 800 licenciements. "Des centaines de familles à Scunthorpe sont maintenant inquiètes et se demandent si et quand elles perdront leur emploi", a-t-elle rapporté.

Ancien fleuron britannique, British Steel connaît des difficultés depuis des années et avait été sauvé de la faillite par Jingye en 2020. L'entreprise emploie 4.000 personnes dans le pays.

"La sidérurgie au Royaume-Uni reste peu compétitive" sur les marchés mondiaux, en raison de prix élevés de l'énergie, du carbone et de la main-d'œuvre notamment, mais "Jingye a investi 330 millions de livres" en trois ans, a fait valoir l'entreprise dans son communiqué.

"Très décevant"

Il est "très décevant que British Steel ait choisi de faire cette démarche vis-à-vis de ses employés alors que les négociations avec le gouvernement sont en cours", a critiqué jeudi au Parlement Nusrat Ghani, secrétaire d'Etat aux Entreprises et à l'Energie, confirmant que le gouvernement "a fait une offre de soutien généreuse".

Londres a mis 600 millions de livres (plus de 670 millions d'euros) sur la table, répartis à parts égales entre British Steel et le sidérurgiste indien Tata Steel, plus gros producteur d'acier du pays, pour les aider à remplacer leurs hauts fourneaux par des équivalents électriques moins polluants, selon des médias britanniques.

Ces financements pourraient s'avérer insuffisants, car Tata Steel avait prévenu l'été dernier qu'il risquait de devoir fermer son usine géante de Port Talbot, au Pays de Galles, si Londres n'acceptait pas de l'aider à hauteur de 1,5 milliard de livres pour réduire ses émissions carbone.