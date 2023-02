Le 22 octobre, KBC Bank Ireland avait conclu un accord juridiquement contraignant avec Bank of Ireland, en vertu duquel ce dernier acquerrait la quasi-totalité des actifs de crédits performants et des dépôts de KBC Bank Ireland. En outre, un petit portefeuille de crédits hypothécaires non performants sera également acquis dans le cadre de la transaction.

L'acquisition porte sur approximativement 7,6 milliards d'euros de crédits hypothécaires performants, environ 0,1 milliard d'euros de crédits commerciaux et de crédits à la consommation, majoritairement performants, 0,2 milliard d'euros environ de crédits hypothécaires non performants et quelque 1,8 milliard d'euros de dépôts, détaille KBC.

Le groupe bancaire belge communiquera l'impact financier précis de l'opération jeudi prochain à l'occasion de la présentation de ses résultats annuels.

Concernant le personnel de sa filiale irlandaise, "de solides conditions de licenciement, très favorables par rapport au secteur, ont été convenues avec le comité d'entreprise", assure la banque. Le processus de licenciement s'étendra jusqu'en 2024. Une partie du personnel a choisi de rejoindre Bank of Ireland.