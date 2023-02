Philip Demeulemeester, qui était en poste depuis 2015, a quitté ses fonctions en invoquant des "raisons personnelles", selon la communication de l'entreprise, qui confirme des informations du spécialiste du secteur Olivier Dauvers et du média spécialisé dans la distribution LSA.

"Pascal Hirth, qui travaille depuis 15 ans au sein d'Aldi - et depuis plusieurs mois en tant que vice-CEO (directeur général) en France - a été effectivement nommé CEO d'Aldi France le 1er février 2023", précise encore la communication de l'entreprise.

Philip Demeulemeester a notamment procédé à l'intégration de plus de 500 magasins Leader Price, rachetés en 2020 par Aldi au groupe propriétaire de l'enseigne de "hard discount", Casino. C'est un nombre important de magasins à l'échelle du groupe allemand, arrivé en France en 1988 et qui y revendique aujourd'hui plus de 1.300 magasins, sans communiquer sur l'étendue des ventes réalisées dans l'Hexagone.

En termes de parts de marché, Aldi est à fin 2022 en France le 8e acteur de la distribution alimentaire, avec 2,3% du marché, derrière dans l'ordre E.Leclerc, Carrefour, Intermarché, Système U, Auchan, Lidl et les enseignes du groupe Casino (dont Monoprix et Franprix), selon le panéliste Kantar, qui fait référence en la matière.

A l'échelle internationale, Aldi est un des géants de la distribution, classé 8e groupe mondial par le cabinet Deloitte, qui réalise chaque année une estimation du poids des distributeurs dans le monde. Ce classement est dominé par trois Américains, Walmart, Amazon et Costco, et le groupe Schwarz, dont fait partie l'enseigne Lidl, est 4e.