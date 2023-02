Enodia remet un avis favorable pour la vente des parts de Win détenues par Nethys

Le conseil d'administration d'Enodia (ex-Publifin et maison mère de Nethys) a décidé de rendre un avis conforme unanime favorable sur la cession par Nethys de ses actions détenues dans Win (filiale IT) à la société NRB (groupe wallon de services informatiques) pour un montant de quelque 50 millions d'euros, annonce l'intercommunale. L'opération porte à la fois sur les activités de Win, ainsi que celles de son data center (Wallonie Data Center) et de son immobilière (Phenix Data Center) sis à Villers-le Bouillet.