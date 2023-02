Lotus a vu son chiffre d'affaires augmenter de 17 % pour atteindre 877,5 millions d'euros. Le flux de trésorerie d'exploitation ajusté a augmenté de 12,5 % à 169,9 millions d'euros, le bénéfice s'élevant à 103,3 millions d'euros (+13,8 %).

"Une croissance organique de 127 millions d'euros est un record absolu", a expliqué le PDG Jan Boone. "La croissance de 17 % est presque également répartie entre des augmentations de prix responsables pour refléter l'inflation et une solide croissance des volumes." Ainsi, les Lotus se sont vendues 8,1 % de plus, tandis que les augmentations de prix (y compris les taux de change positifs) ont représenté 8,9 % de la croissance.

Lotus a également investi un montant record de 153 millions d'euros en 2022, principalement dans des projets d'expansion de capacité. En 2023 également, le fabricant de biscuits prévoit de maintenir le rythme des investissements.

En 2023, en raison des perspectives économiques "floues et volatiles" et de l'inflation élevée, Lotus ne se contentera pas de mettre en œuvre des réductions de coûts et de se concentrer sur la croissance des volumes, mais continuera également à augmenter ses prix. M. Boone souligne que les augmentations de prix seront "justes et responsables". "L'inflation affecte le pouvoir d'achat de nombreuses personnes", dit-il. "En fin de compte, nous voulons que nos produits restent abordables".

Enfin, Lotus augmente à nouveau fortement son dividende. Pour 2022, la société cotée prévoit de verser 45 euros par action, contre 40 euros en 2021.