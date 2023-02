En 2015, Alstom et la SNCB ont signé un accord-cadre portant sur la livraison de maximum 1 362 voitures M7; 750 d'entre elles ayant été confirmées depuis.

La première commande concrète incluait 445 voitures - d'une valeur 1,3 milliard d'euros - qui devaient être livrées entre septembre 2018 et décembre 2021.

Cependant, la livraison a pris du retard. À la fin de l'année dernière, seules 222 des 445 voitures - soit la moitié - avaient été livrées, a déclaré le ministre Gilkinet en réponse à une question de la députée Marianne Verhaert (Open VLD) en commission de la mobilité. "Des pénalités sont prévues dans le contrat en cas de retard dans la livraison. Ainsi, 80 millions d'euros d'amendes ont déjà été déboursés (par Alstom)", a déclaré M. Gilkinet.

Un retard au détriment des passagers

Le ministre a ajouté que les retards de livraison pourraient affecter la ponctualité des trains et le confort des passagers, car ils obligent la SNCB à maintenir plus longtemps en service les anciennes rames, ces dernières tombant plus souvent en panne et ne répondant plus "aux exigences actuelles d'accessibilité et de confort", regrette le ministre Ecolo .

L'espoir est qu'Alstom puisse résorber le retard dans les années à venir, de sorte que tous les M7 commandés à ce jour soient livrés d'ici à la fin de 2026.

Alstom, de son côté, ne nie pas avoir dépassé les délais établis. "Un certain nombre de facteurs externes - dont le Covid-19, les délais de certains fournisseurs et la pénurie de certaines pièces - ont sérieusement affecté le calendrier de livraison", explique Sonia Thibaut, directrice de la communication chez Alstom. Le rythme moyen de livraison a, par ailleurs, "considérablement augmenté" depuis le début de 2022. "Nos équipes ont été mobilisées et travaillent en étroite collaboration avec la SNCB pour permettre une intégration rapide de ce nouveau matériel roulant confortable dans leur service commercial."

Les voitures à double étage M7 seront assemblées dans l'usine Alstom de Bruges. Le centre d'excellence d'Alstom à Charleroi fournira lui les systèmes de traction et de signalisation nationaux et européens.