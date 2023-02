Le renouvellement du permis d’environnement de l’aéroport de Zaventem va-t-il déboucher sur une querelle entre Bruxelles et la Flandre ?

”Bien que les infrastructures de l’aéroport sont situées sur le territoire flamand, les plaintes pour nuisances sonores émanent des trois Régions du pays, et principalement des habitants de la Région bruxelloise”, rappelle toutefois la commune de Woluwe-Saint-Lambert dans un communiqué. Ses membres souhaiteraient dès lors être consultés dans le processus, ce qui n’est pour le moment pas prévu. “La commune de Woluwe-Saint-Lambert s’étonne d’apprendre que [les autorités régionales flamandes] envisagent d’organiser une enquête publique et des sessions d’information à destination des habitants uniquement dans les quatre communes jouxtant l’aéroport, à savoir Steenokkerzeel, Kortenberg, Zaventem et Machelen.”

Woluwe, une commune parmi les plus exposées

La délivrance du permis fixe le cadre de nombreux points sensibles comme le nombre de vols autorisés par an, l’interdiction des vols de nuit ou encore le survol des avions les plus polluants et les plus bruyants. Or, la commune rappelle dans son communiqué qu’elle est tout particulièrement concernée par les nuisances liées à l’aéroport. “Il serait inacceptable que les habitants d’une commune comme Woluwe-Saint-Lambert, qui sont survolés par près de 50 % des avions au décollage, n’aient pas la possibilité de s’exprimer. Plus de 30 000 avions ont survolé la commune en 2022 d’après le rapport du service de médiation du gouvernement fédéral”, glissent encore les représentants communaux.

Ils formulent au passage une demande concrète à destination de la ministre flamande de l’Environnement, Zuhal Demir, afin d’étendre l’enquête aux riverains bruxellois “touchés par les nuisances occasionnées par l’exploitation de l’aéroport”. Si cette demande devait être ignorée, “la commune envisagera toutes les actions devant les juridictions compétentes pour faire respecter le droit à une enquête auprès des habitants réellement concernés par l’exploitation de Bruxelles-National”.