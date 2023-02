Peintures : AkzoNobel pourrait supprimer des emplois en Belgique

Il n'a pas encore pu dire combien d'emplois sont concernés, sur plus de 35 000. "Nous allons examiner cela au niveau local", a-t-il expliqué. Le groupe est également présent en Belgique, avec une usine à Machelen et des bureaux et un centre de distribution à Vilvoorde.

L'année dernière, les ventes mondiales d'AkzoNobel ont chuté de 7 %. En Europe, c'était même un peu plus, environ 8 à 10 %. "Nous nous attendons à ce que les ventes soient encore plus faibles cette année aussi, d'environ 1 à 5 %. C'est pourquoi nous devons intervenir, notamment en examinant le nombre d'emplois dans l'entreprise", a expliqué Mme Poux-Guillaume.

Ainsi, le cadre supérieur veut réduire les coûts afin d'augmenter la marge bénéficiaire. L'année dernière, le producteur de peinture a réalisé un bénéfice brut de 1,15 milliard d'euros, avant intérêts, amortissements et impôts. Ce chiffre est en baisse par rapport à l'année précédente (1,43 milliard d'euros). Poux-Guillaume vise un bénéfice ebitda de 1,5 milliard pour l'exercice en cours.

Sur une note positive, les prix des matières premières sont en baisse depuis la fin de l'année dernière. "En Europe aussi, les prix des matières premières sont désormais en baisse", observe M. Poux-Guillaume. "Mais comme les autres coûts sont encore élevés, je m'attends à ce que les prix de la peinture augmentent au cours du premier semestre. Pour la seconde moitié de l'année, il faut attendre et voir. Cela dépend, entre autres, des coûts énergétiques encore élevés pour le secteur de la chimie."