La décision s'applique à tous les clients des trois marques résidentielles de la société : Proximus, Scarlet et Mobile Vikings.

"La communauté Proximus tient à exprimer ses plus sincères condoléances aux victimes du tremblement de terre en Turquie et en Syrie. Touchée par les terribles images de la catastrophe, la direction a décidé de réagir et de soutenir tous les clients qui ont des amis et de la famille dans l'un ou l'autre pays", a expliqué l'entreprise.

Les détails pratiques et les modalités de l'action de soutien seront bientôt publiés par Proximus sur son site web.

Son concurrent Telenet aide la Turquie et la Syrie d'une manière différente. "Immédiatement après cette catastrophe, nous avons réalisé une courte enquête auprès de nos employés d'origine turque ou syrienne : celle-ci a montré que le plus grand besoin était l'aide aux régions touchées", indique l'entreprise.

Telenet soutient donc les organisations d'aide spécialisées. "Ils peuvent faire la plus grande différence sur le terrain", y fait-on écho. "Telenet a déjà fait un don à la campagne de soutien de la Croix-Rouge et nous appelons également nos employés à contribuer aux collectes des organisations de secours reconnues." L'entreprise ne divulgue pas le montant qu'elle a alloué.