Le CEO et cofondateur du vélo électrique connecté belge conteste, avec fermeté, le scénario d’une entreprise qui serait au bord du gouffre.

La scale-up bruxelloise Cowboy, qui développe et commercialise des vélos électriques connectés depuis 2017, est-elle sur le point de basculer définitivement dans le ravin pour cause de dérapage financier incontrôlé ? C’est le sentiment qu’on a eu, ce jeudi matin, en lisant la presse financière belge (L’Echo et De Tijd). Chiffres à l’appui, les deux quotidiens...