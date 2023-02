Aqualibi entame sa mue: une extension à 30 millions accessible à la fin de l'année

Le futur visage d'Aqualibi. ©Walibi

Plusieurs nouveautés verront le jour dans les mois à venir. "Un premier projet consiste en l’extension de près de 1.000m² du parc aquatique en créant une nouvelle tour, d’environ 25m de haut, abritant un ensemble de toboggans aquatiques uniques au Benelux. Les baigneurs amateurs de sensations pourront ainsi, dès la fin de cette année, découvrir 4 nouvelles expériences allant de compétitions de glissades côte à côte en bouées ou en tapis, en passant par une aventure tourbillonnante dans un grand entonnoir, jusqu’à la poussée d’adrénaline lors d’une propulsion vertigineuse dans une vague de 18m de haut ! Dans un second temps, le parc ouvrira également un jardin tropical extérieur aménagé comme espace de détente et de restauration", apprend-on.

De bonnes nouvelles pour le parc d'attractions wavrien, comme l'explique son directeur général, Jean-Christophe Parent. "Nous sommes très enthousiastes de pouvoir annoncer un tel investissement pour notre parc aquatique ! ​ Ces 4 toboggans « dernier cri » comportent tous des éléments uniques au Benelux - et même en Europe. À titre d’exemple, un toboggan permettra des duels de glissades en bouées avec des remontées à grande vitesse grâce à une technologie de propulsion par jet d’eau. Ce nouveau projet s’aligne parfaitement dans notre ambition de renforcer notre position en tant que parc aquatique de référence en Belgique proposant une offre riche en sensations pour un public de tout âge.​​"

Trajectoire Net Zéro Carbone

Walibi investit également pour diminuer son empreinte carbone. ©Walibi

En plus de ces nouvelles expériences pour les visiteurs, le parc promet également des efforts au niveau écologique. "Environ la moitié du budget d’investissement est allouée, d’une part, à l’efficacité énergique du parc aquatique et, d’autre part, à la décarbonisation des usages restants. Depuis le début de l’année, plusieurs travaux de rénovation sont menés afin de réaliser d’importants gains énergétiques. Il s’agit - entre autres - du renforcement des isolations actuelles, du remplacement du système de chauffage et de ventilation par des systèmes à haute performance et de l’optimisation et l’automatisation du fonctionnement des installations consommatrices d’énergie. En plus d’agir sur la réduction et l’amélioration des performances énergétiques, Aqualibi souhaite verdir ses intrants par la production d’électricité renouvelable. ​ Pour ce faire, un parc de panneaux photovoltaïques d’une superficie de plus de deux terrains de foot (15.700 m²) sera aménagé cette année au niveau du parking du personnel, multipliant par 4 la production générée par les installations de panneaux photovoltaïques existantes. L’énergie fournie sera utilisée pour le fonctionnement de l’Aqualibi", annonce encore le parc.

Les visiteurs profiteront de nouvelles attractions. ©Walibi

Ouverture pendant les congés de carnaval

Au niveau pratique, ces travaux n'imposeront pas une fermeture totale du parc aquatique jusqu'en fin d'année. Aqualibi sera donc bien ouvert durant les vacances de carnaval. "Une première phase des travaux s’achève le 17 février prochain. Les visiteurs pourront donc profiter du parc aquatique lors des vacances de carnaval du 18 février au 5 mars prochain. Pendant la période de congés scolaires, Aqualibi proposera 7 nocturnes jusqu’à 22h les 18, 19, 23, 24 & 25 février et 3 & 4 mars, avec différentes animations pour petits et grands. Ensuite, Aqualibi sera encore ouvert jusqu’au 27 août 2023 avant de démarrer une deuxième phase de travaux entre le 28 août 2023 et le 21 décembre 2023", détaille la direction du parc.