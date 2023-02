Détournement à la FN Herstal: trois administrateurs "invités" à démissionner

Le conseil d'administration de WE s'est longuement réuni et a décidé d'"inviter" les trois responsables à démissionner volontairement. Il n'est pas question de faute à proprement parler, mais plutôt de "responsabilité morale", estime-t-on du côté de WE, qui va en outre se constituer partie civile dans cette affaire.

L'un de ces administrateurs, à savoir Laurent Levaux, a déjà répondu qu'il n'était pas question pour lui de démissionner, toujours selon L'Echo et Le Soir. "Ce serait un pur scandale et cela porterait un dommage à ma réputation et à celle de mon entreprise", estime-t-il.

Disclaimer: Belga diffuse quotidiennement des dépêches reprenant des informations provenant d'autres médias. Ces dépêches sont identifiables par le mot-clé PRESS. Belga ne peut toutefois pas être tenu pour responsable de ces informations fournies par d'autres médias. Merci aux rédactions qui les utiliseraient de toujours citer la source exacte des informations relayées par Belga.