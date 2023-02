En 2022, Fagron a vu ses ventes augmenter d'un peu moins d'un cinquième pour atteindre 683,9 millions d'euros. L'année dernière, la société pharmaceutique a réalisé cinq acquisitions : deux aux États-Unis et une en Belgique, aux Pays-Bas et en Allemagne. La croissance organique à taux de change constant a atteint 3,8 %.

Le flux de trésorerie opérationnel récurrent (ebitda) s'est amélioré de plus de 10 % pour atteindre 130,7 millions d'euros. Sous la ligne, il reste un bénéfice de 70,1 millions d'euros (+14,2 pour cent). Les dépréciations et amortissements ont augmenté de plus d'un cinquième pour atteindre 35,5 millions d'euros.

En 2023, Fagron table sur une croissance organique des ventes de 5 à 9 % et sur une augmentation des bénéfices. La société investira 18 millions de dollars dans ses activités à Tampa (Anazao), aux États-Unis, et continuera à rechercher des acquisitions.

Fagron est présent dans plus de 30 pays sur cinq continents.