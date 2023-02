Les actionnaires minoritaires de Nyrstar engagent une bataille juridique contre Trafigura

Ces actionnaires ont engagé une bataille juridique contre Trafigura depuis sa reprise il y a quatre ans de Nyrstar, autrefois 100% belge. Les avocats de Trafigura prétendent avoir sauvé Nyrstar de la faillite.

En janvier dernier, les actionnaires minoritaires ont également demandé en référé la nomination d'un administrateur provisoire pour Nyrstar ainsi que l'interdiction pour la direction de tenir une assemblée générale. Les actionnaires minoritaires estiment que le conseil d'administration actuel de la société cotée Nyrstar ne peut plus fonctionner et craignaient une dissolution de l'entreprise. Une décision du tribunal est attendue le 25 avril.

Parallèlement, le groupe d'actionnaires mène une procédure au civil sur le fond concernant une manipulation du marché devant le tribunal de commerce de Turnhout. Il demande l'annulation de la restructuration de 2019 (le rachat, NDLR), ou 2 milliards d'euros de dommages et intérêts.

Pour Kris Vansanten et Evelyne van Wassenhove, qui représentent les actionnaires minoritaires, la réorganisation de Nyrstar en faveur du géant des matières premières Trafigura est frauduleuse. "L'arrêt de la cour d'appel d'Anvers est une victoire importante pour nous, car la cour a rejeté l'argument de Nyrstar et de Trafigura selon lequel nous sommes de simples spéculateurs", déclarent-ils dans un communiqué transmis vendredi.

"Mais notre combat va au-delà de la simple affaire Nyrstar stricto sensu", disent-ils. "Grâce à cette affaire, nous voulons offrir aux actionnaires minoritaires en Belgique une meilleure protection à l'avenir contre des actionnaires de référence malhonnêtes."

Prise de conscience internationale

Selon la loi, "le tribunal des sociétés peut nommer un ou plusieurs experts pour examiner les livres de la société et le fonctionnement de ses organes s'il existe des indices que les intérêts de la société pourraient être lésés."

Dans son arrêt de l'an dernier, le tribunal a déclaré qu'une telle expertise n'était plus nécessaire, car les actionnaires minoritaires disposaient déjà de nombreux rapports d'expertise soumis par Nyrstar et Trafigura, qui émanaient de diverses sociétés de conseil et de spécialistes du marché du zinc. Pour le tribunal, la qualité de ces rapports était suffisante.

"Le juge semble ici ignorer la prise de conscience internationale croissante du rôle des prestataires de services professionnels dans la création et l'approbation de grandes affaires de fraude et de corruption", poursuivent les actionnaires. Pour eux, les prestataires de services de conseil sont régulièrement complices de fraude organisée.

Selon les actionnaires minoritaires, ces cabinets réputés ne suivent pas toujours leurs propres règles déontologiques et succombent à des pressions. "Si même une juridiction belge supérieure comme la cour d'appel semble en faire abstraction, nous ne pouvons pas rester les bras croisés", selon le communiqué.

Des experts indépendants auraient "accès aux documents et rapports originaux de l'entreprise et de ses organes, et pourraient alors se forger un avis authentiquement indépendant sur ceux-ci", invoquent les actionnaires. "Si les actionnaires minoritaires se voient refuser la transparence sous prétexte qu'il existe déjà suffisamment de rapports de consultants et de cabinets d'avocats réputés, mandatés et payés par les parties citées à comparaître, les entreprises malhonnêtes aux poches profondes peuvent poursuivre leurs activités sans être inquiétées."