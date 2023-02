Nouveau design de bouchon chez Coca-Cola.

Ces nouvelles bouteilles sont désormais en circulation en Belgique depuis vendredi. Ce design apparaîtra ainsi progressivement dans les magasins belges, les bouteilles d’1,5 litre en tête. De même pour les marques Fanta et Sprite, appartenant à Coca

Le dispositif a été testé au centre de recherche et développement de Coca-Cola à Anderlecht. Bouchons et bouteilles pourront maintenant être collectés ensemble pour le recyclage. Fin 2022, Coca avait annoncé que les bouteilles de 50 cl produites en France (Coca, Fanta et Sprite) seraient désormais constituées à 100 % de plastique recyclé, ce qui permet de diminuer de 70 % l’empreinte carbone de chaque bouteille. Chaque année, l’entreprise utilise 200.000 tonnes de plastique en Europe. Elle voudrait atteindre 100 % de plastique recyclé pour pour toute sa production européenne d'ici 2030.

L’usine d’embouteillage de l’eau Chaudfontaine, ainsi que les marques Fanta, Fuze Tea, et Sprite devraientt emboiter le pas dans l’année.