Le dirigeant Mark Zuckerberg a déjà déclaré vouloir faire de 2023 l'année de l'efficacité. Mais justement, l'incertitude au sein de l'entreprise crée des inefficacités, écrit le FT en se basant sur les employés de Meta. Par exemple, certains budgets départementaux n'ont pas encore été approuvés, ce qui se fait normalement avant la fin de l'année. En outre, le nombre d'employés de certaines équipes n'est toujours pas précisé. En conséquence, les gestionnaires ne peuvent pas planifier et peu de choses se passent actuellement dans certains départements et projets. Même sur des choses qui étaient normalement prioritaires, comme les publicités.

M. Zuckerberg s'attendait à une évolution durable vers les achats et le travail en ligne en raison de la pandémie de coronavirus et a parié massivement sur cette évolution. Mais après la pandémie, de nombreuses personnes et entreprises ont repris leurs anciennes habitudes. Cela a donc incité l'entreprise à licencier 13 % de son personnel en novembre. La nouvelle série de licenciements aurait lieu vers le mois de mars.

Lors de la présentation des chiffres annuels, Zuckerberg a révélé qu'il voulait réduire les niveaux de gestion "afin de prendre des décisions plus rapidement". Meta commencerait également à prendre des décisions plus rapides pour mettre fin aux projets peu performants et peu prioritaires.