Les ennuis s'accumulent pour la FN Herstal : 23 millions perdus dans des produits financiers

C’est en fait le service financier/comptabilité de la FN Herstal, une entreprise détenue à 100% par la Région wallonne, qui est dans le collimateur.

Ce service a en effet choisi de faire transiter des montants colossaux dans des produits "turbots" : des produits financiers extrêmement sophistiqués et risqués qui sont en principe mis en place pour couvrir des taux de change quand on opère beaucoup à l’étranger. Ces produits sont en principe réservés aux traders chevronnés et aux spécialistes de la finance. Ils ne sont donc pas adaptés à une entreprise qui doit gérer en bon père de famille et rester éloignée des turpitudes des marchés financiers.

Selon plusieurs sources qui se sont confiées à LN24, les comptables de la FN n’ont pas pu éviter les pertes et le comité d’audit de la FN Herstal n’a rien vu venir. La perte de l’entreprise est aujourd’hui évaluée entre 23 et 25 millions d’euros.

Les structures d’audit et de contrôle n'ont, semble-t-il, pas relevé cette mauvaise gestion durant des années. Le comité d’audit de la FN ne s’est réuni qu’à 2 reprises en 2021 et a 3 reprises en 2022.

La nouvelle direction, dont le CEO Julien Compère, n’est entrée en fonction qu’en février 2022. Il nous revient qu'elle tente de colmater toutes les brèches et de sortir des instruments financiers les plus risqués liés. De son côté, la tutelle de l’entreprise, qui est la Région Wallonne, a demandé la révocation de trois administrateurs dont le patron du comité d’audit. Cela ne ramènera cependant pas les 40 millions dans les caisses de la FN.

Interrogé par LN 24 au sujet de la fraude à 15 millions d’euros, Willy Borsus, ministre wallon de l’Economie, a expliqué que la FN a déposé plainte en justice et s’est constituée partie civile. L’auteur de la fraude a évidemment été licencié. Pour ce qui est de la mauvaise gouvernance financière, Wallonie Entreprendre, qui opère pour le compte du gouvernement, veut la démission des trois administrateurs et une étude est actuellement menée sur le fonctionnement de la FN Herstal. "Nous sommes en train de remettre de l’ordre a tous les étages dans la Maison FN herstal", assure Willy Borsus. "Nous devons nous assurer que ceci ne se produise plus."