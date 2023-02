Pollution du site de Spinetta en Italie : Solvay recevra une indemnisation de 91,6 millions d’euros de l’ancien propriétaire

Le groupe de chimie Solvay annonce ce lundi qu’Edison, l’ancien propriétaire de ses sites italiens situés à Spinetta Marengo et Bussi sul Tirino, l’indemnise de 91,632 millions d’euros pour avoir enfreint les déclarations et garanties environnementales liées à sa vente à Solvay en 2002. Cette compensation fait suite à la décision du tribunal d’arbitrage de la Chambre de commerce internationale, de la Cour suprême suisse et de la Cour d’appel de Milan, qui ont tous statué en faveur de Solvay. Cela faisait plus de 10 ans que le groupe avait déposé des plaintes contre la filiale d’EDF.