Actuellement, les cathodes à base de nickel, manganèse et cobalt (NMC) et de phosphate de fer lithié (LFP) sont courantes. Umicore est l'un des leaders du marché mondial en ce qui concerne les NMC, mais les batteries LFP en particulier ont connu un essor ces dernières années. Ces derniers sont moins chers et durent également plus longtemps.

Le leader du marché des voitures électriques, l'américain Tesla, a par exemple opté pour des batteries LFP. Le LFP a également été privilégié par le leader du marché chinois BYD et le géant allemand de l'automobile Volkswagen, entre autres.

En décembre 2021, Umicore avait déjà admis que les matériaux cathodiques à forte teneur en nickel étaient devenus "la solution préférée de l'industrie automobile" plus rapidement que prévu. En conséquence, le groupe belge a ajusté ses prévisions de ventes de cathodes NMC.

Umicore veut maintenant parier sur la technologie HLM, en tant qu'"alternative optimale dans le segment des batteries à bas coût pour les véhicules électriques". L'entreprise souhaite les commercialiser et les utiliser dans les voitures électriques d'ici 2026. "La HLM gagne du terrain auprès des constructeurs automobiles et des fabricants de cellules de batterie et se distingue comme une technologie de batterie rentable et durable à haute densité énergétique", explique Umicore. Les cathodes offrent une plus grande autonomie, conservent leur charge plus longtemps et sont plus recyclables.

Les nouveaux matériaux cathodiques seraient fabriqués dans les usines d'Umicore en Corée du Sud et en Pologne, qui produisent actuellement des matériaux cathodiques NMC, ainsi que dans la grande usine qu'Umicore prévoit de construire au Canada.