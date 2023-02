La crise énergétique fait bien plus mal aux PME que la crise sanitaire : "Les répercussions sont énormes"

Et si les entreprises pensaient le plus dur derrière elles, la crise énergétique provoquée par la guerre en Ukraine donne aujourd’hui des effets tout aussi désastreux, voire pires. “Pour plus de la moitié des PME belges, la crise énergétique actuelle a des répercussions financières plus lourdes que la crise du coronavirus”, ressort-il d’une étude du fournisseur d’énergie Eneco.

Des factures qui explosent

Plusieurs chiffres ont de quoi interpeller. Pour 24 % des 260 PME sondées, la facture d’énergie annuelle dépasse les 100 000 euros, alors que “ce chiffre n’était encore que de 14 % en 2021”, soulignent les auteurs. Une évolution qui fait craindre aux dirigeants de ne pas pouvoir régler leur facture (46 %), avec, à terme, un risque de voir l’entreprise perdre sa position concurrentielle (38 %). “Une PME sur cinq (21 %) admet avoir de sérieuses difficultés à maintenir son chiffre d’affaires et ses marges bénéficiaires à flots. Près de quatre PME sur dix (37 %) admettent sans équivoque que la situation s’est dégradée durant l’année.”

In fine, 55 % des PME interrogées affirment donc que la crise énergétique les affecte davantage que la crise sanitaire. “Cette étude montre que les répercussions de l’augmentation des prix de l’énergie sur les PME est énorme. En même temps, nous constatons que notre propre rôle de fournisseur d’énergie a changé : les entreprises nous considèrent de plus en plus comme un partenaire à part entière pour élaborer leur politique énergétique de manière durable et maîtriser les coûts”, réagissait pour sa part Bert Clinckers, administrateur délégué d’Eneco Belgique. “Les dirigeants d’entreprises constatent que tout ce qui touche à l’énergie dans leur entreprise fait partie intégrante de sa stratégie globale. Il s’agit d’une composante qui nécessite l’intervention d’un expert à plein temps.” Pour rappel, Eneco n’est pas seulement fournisseur mais également producteur d’énergie. L’entreprise a donc également bénéficié en partie de la flambée des tarifs.

Des aides parfois ignorées

Autre élément inquiétant : seuls 17 % des PME interrogées ont recours à des aides mises en place par les Régions ou le gouvernement fédéral. Pire encore, six PME sur dix déclarent ne tout simplement pas être au courant de l’existence d’aides les concernant. Une ignorance qui, dans une période comme celle-ci, pourrait être lourde en conséquences.