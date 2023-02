"Les gens en ont assez d'être traités comme des robots" : Un premier syndicat en vue chez Tesla

Les employés qui traitent les données pour la technologie de conduite autonome de Tesla sont en cause. Ils travaillent dans une usine à Buffalo. Mardi, ils ont envoyé un courriel au PDG Elon Musk pour lui faire part de leur désir de s'organiser en syndicat.

Les travailleurs concernés veulent un meilleur salaire et la sécurité de l'emploi. Ils demandent également une réduction de la charge de travail, car celle-ci nuit désormais à leur santé. Par exemple, des employés de l'usine ont déclaré à l'agence de presse Bloomberg que Tesla enregistre le nombre de frappes sur les claviers pour savoir combien de temps un employé travaille sur une tâche. Certains travailleurs ne prennent même pas de pause toilettes pour cette raison, selon six employés.

Une première dans les usines américaines

"Les gens en ont assez d'être traités comme des robots", a déclaré Al Celli, l'un des membres du comité qui veut créer le syndicat.

Contrairement aux autres constructeurs automobiles américains, Tesla a jusqu'à présent réussi à empêcher les travailleurs de se syndiquer dans ses usines américaines.

L'usine Tesla de Buffalo emploie plus de 800 analystes du "pilotage automatique". Ce ne sont pas des ingénieurs et autres. Ils travaillent sur la conduite automatisée, par exemple en identifiant des objets sur les images capturées par les caméras des voitures et en aidant le système de conduite à traiter les données, selon le syndicat. Le salaire de départ est de 19 dollars de l'heure.

Elon Musk et le patron des RH de Tesla n'ont pas répondu aux demandes de commentaires. Tesla a fermé le bureau de presse en 2020.