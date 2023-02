Pierre Gerondal, le seul fabricant-artisan belge de skis

L’aventure des skis Gerondal a débuté il y a quatre ans. Pierre Gerondal, d’abord actif dans la publicité avant de se reconvertir dans la conception de yacht, a utilisé son expertise dans l’ébénisterie de luxe pour dériver vers sa passion : la glisse. Bricoleur à la fibre écologiste, ce skieur passionné a commencé par réaliser ses propres skis, avant de lancer sa petite entreprise, située près du circuit automobile de Francorchamps. Et le développement de sa société va crescendo : d’une centaine de paires de skis produites ces douze derniers mois, la production devrait passer à 300 paires par an, demandant chacune une trentaine d’heures de travail.

Pierre Gerondal et ses deux assistants se qualifient "d'artisans de haute technologie". Aussi assisté par sa compagne Justine Corman, formée au design et au graphisme, il collabore avec le meilleur skieur alpin belge, Armand Marchant, et avec le snowboarder Seppe Smits. Ensemble, ils ont construit un "splitboard", un snowboard qui peut se scinder en deux skis de randonnée, que les skieurs utilisent pour faire du hors-piste.

À lire aussi

Et chaque pièce produite est unique. "Avant de produire un ski, nous mesurons et pesons son utilisateur mais nous essayons aussi de connaître son style, ses goûts". Et cela a un prix : 2 300 euros pour une paire de la gamme existante, jusqu'à 3 800 euros pour les plus personnalisées. L'espérance de vie d'une paire bien entretenue est de dix ans. "Il n'y a aucun gaspillage, car je demande à l'acheteur de ne jamais jeter ses skis. Soit ils finissent comme élément de décoration, soit ils nous reviennent pour être recyclés".