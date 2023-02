CMB l'actionnaire d'Euronav s'adresse aux investisseurs : "Nous faisons cela depuis sept générations"

Alexander Saverys, de la CMB (Compagnie Maritime Belge), a répété son plaidoyer en faveur du remplacement du conseil d'administration d'Euronav. La famille Saverys veut remettre en question à peu près tous les mandats des membres actuels du conseil d'administration lors de l'assemblée générale extraordinaire d'Euronav du 23 mars. Cette question fera l'objet d'un vote.

"Donnez-nous un siège au conseil d'administration", ont plaidé Alexander Saverys et le directeur financier Ludovic Saverys lors de la conférence téléphonique. "Il s'agit de notre industrie dans dix ans. Nous ne sommes pas une bande de fous qui veulent vendre la flotte." En effet, de nombreux actionnaires craignent que CMB ne veuille transformer Euronav en une entreprise plus "verte" trop rapidement.

Le 9 janvier, Scandinavian Frontline - le principal concurrent d'Euronav - a annoncé qu'il renonçait à son projet de fusion avec Euronav. Cette fusion aurait immédiatement fait de la nouvelle compagnie la plus grande compagnie maritime pétrolière du monde.

Cependant, le conseil d'administration actuel d'Euronav a continué à défendre la vente à Frontline et a même entamé une procédure d'arbitrage pour obtenir des dommages et intérêts. Le 8 février, il a été pris de court par une procédure d'urgence.

Le conseil d'administration actuel d'Euronav s'oppose également à sa propre dissolution et met en doute l'indépendance des administrateurs indépendants proposés par la famille Saverys. Euronav veut éventuellement élargir le conseil pour y inclure deux administrateurs non indépendants (Marc Saverys et Patrick De Brabandere, ndlr) proposés par la CMB et deux administrateurs de Famatown, la société du chef de Frontline, John Frederiksen, qui détient également 25 % des actions.

Le conseil d'administration d'Euronav conseille aux actionnaires de voter contre les trois administrateurs indépendants proposés par CMB. Il s'agit de Julie De Nul (fille de Jan De Nul), Catharina Scheers (du prestataire de services logistiques Fast Lines) et Patrick Molis (président de la Compagnie Nationale de Navigation et administrateur de Sabena Technics).

Lors de l'assemblée annuelle des actionnaires, qui se tiendra le 17 mai, le conseil d'administration prévoit de revoir sa composition. Deux mandats d'administrateurs indépendants arriveront alors à échéance. Ils pourraient alors éventuellement être remplacés par de nouveaux administrateurs.

La famille Saverys, dit-elle, poursuit la diversification et la décarbonisation (le verdissement de la flotte) à long terme. "Seule une nouvelle direction est capable de remettre l'entreprise sur les rails après ces procédures tumultueuses et de rétablir la sérénité sur la stratégie future".