Le mois dernier, Colruyt a licencié son directeur non alimentaire Dieter Struye pour n'avoir pas atteint ses objectifs. Dans le cas de Van Wettere, il ne s'agit pas d'une démission. Le directeur des supermarchés Colruyt est en fait au travail depuis un an de plus que la normale. "Normalement, la règle veut qu'un directeur général prenne sa retraite à 62 ans", a déclaré une porte-parole.

On notera toutefois que, comme pour Struye, Colruyt ne nommera pas de remplaçant. Jo Willemyns, déjà responsable en tant que COO Food Retail de tous les formats alimentaires du groupe, reprendra les fonctions de Van Wettere. Colruyt gère également les chaînes Okay, Spar, Bio-Planet et Cru.

Van Wettere a débuté en 1983 en tant que commis-vendeur dans le Colruyt de Waregem et a évolué vers différentes fonctions. Les huit dernières années, il était directeur général des supermarchés Colruyt.

L'ambition de Willemyns, 55 ans, est de rénover et de rendre plus durables quelque 25 magasins chaque année, et de continuer à ouvrir de nouvelles succursales : "C'est aussi en construisant des solutions innovantes et numériques que nous pourrons continuer à croître et à consolider notre place sur le marché".