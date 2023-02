"Toutes nos maisons ont enregistré en 2022 des ventes record et contribué à la hausse du résultat opérationnel. Mais ces bonnes performances ne sont pas toutes à la hauteur de nos ambitions et de notre potentiel", a déclaré dans un communiqué le PDG du groupe François-Henri Pinault.

En 2022, Kering a vu son chiffre d'affaires grimper de 15% à 20,4 milliards d'euros malgré un recul des ventes de 2% au quatrième trimestre, pénalisé par la marque phare Gucci dont les ventes ont chuté de 11% sur ce trimestre.

Pour Gucci, "l'année 2022 est clairement pas à la hauteur de nos attentes et de ce qu'on pense pouvoir être le potentiel de la marque", a déclaré le directeur financier du groupe Jean-Marc Duplaix lors d'une conférence téléphonique, "mais on est très confiant dans ce qu'on est en train d'engager pour la marque sur 2023 et dans le long terme".

Sur 2022, Gucci a réalisé un chiffre d'affaires de 10,48 milliards d'euros en hausse 8%.

Yves Saint Laurent réalise "de nouvelle fois une année exceptionnelle", a souligné Jean-Marc Duplaix, atteignant 3,3 milliards de ventes annuelles, en hausse de 31% et a connu un quatrième trimestre en hausse de 10%.

Les ventes de la section "autres maisons" qui contient la marques Balenciaga sont en hausse de 16% à 3,87 milliards d'euros malgré un quatrième trimestre en baisse de 3%.