Le groupe a toutefois enregistré un bond de 30 % de son chiffre d'affaires, tiré par la hausse des prix de ses boissons et par une hausse des volumes de bières vendus, revenus au niveau d'avant la pandémie, a indiqué dans un communiqué Heineken.

Heineken, deuxième plus gros brasseur mondial derrière AB InBev, a enregistré un chiffre d'affaires de 35 milliards d'euros et vendu près de 7 % d'hectolitres de bière en plus, une hausse supérieure à celle enregistrée en 2019, année marquée par le début de la crise sanitaire. La croissance a notamment été portée par une forte reprise dans la région Asie-Pacifique au second semestre.

Au cours de l'année écoulée, Heineken a augmenté à plusieurs reprises les prix de ses bières en raison de la flambée des matières premières et des coûts de production et prévoit une nouvelle hausse des prix en 2023.

Pour cette année, Heineken s'attend à ce que les coûts des ingrédients et de l'énergie par hectolitre de bière augmentent d'environ 16 à 19 %, selon l'agence de presse néerlandaise ANP. Pour 2023, le brasseur prévoit toujours une croissance organique à un chiffre du bénéfice opérationnel, "sous réserve de toute évolution macroéconomique et géopolitique imprévue".

L'optimisme de mise malgré tout

"Je suis ravi que nous ayons obtenu de solides résultats en 2022 dans un environnement toujours difficile et volatil", s'est réjoui le PDG du groupe Dolf van den Brink, cité dans le communiqué. "Nous avons réalisé une croissance équilibrée grâce à une tarification responsable, franchi une nouvelle étape dans notre programme de productivité et continué d'investir. Pour l'année à venir, les perspectives économiques mondiales resteront difficiles. Nous continuerons à investir, tout en restant disciplinés sur les prix et les coûts."

Coté à la Bourse d'Amsterdam, le titre Heineken gagnait 1,70 % à 92,80 euros vers 10H00 (0900 GMT), dans un indice AEX en hausse de 0,32 %.

Heineken avait subi de plein fouet la crise sanitaire avec la fermeture des bars, l'obligeant à supprimer 8 000 emplois - soit environ 10 % de ses effectifs - après être tombé dans le rouge en 2020.

Fondé au XIXe siècle à Amsterdam, Heineken produit et vend plus de 300 marques de bière et de cidre, dont Heineken, Strongbow et Amstel, et emploie plus de 85 000 personnes à l'échelle mondiale.