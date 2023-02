Kinepolis a accueilli en 2022 70,7% de visiteurs de plus (29,3 millions de visiteurs au total) qu'en 2021 - année encore perturbée par le Covid - pour un total des produits atteignant 499,9 millions d'euros et générant un chiffre d'affaires 87,7% plus important, indique le groupe dans un communiqué de presse jeudi.