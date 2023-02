Le temps partiel, meilleur pour la productivité au travail ?

Il apparaît, en outre, que l'âge des collaborateurs à temps partiel n'a pas d'importance, mais bien le nombre d'années d'expérience dans l'organisation. "L'effet est plus fort pour les travailleurs ayant plus d'ancienneté", détaille-t-il.

Ces dix dernières années, la popularité du travail à temps partiel a diminué chez les femmes (même s'il concerne encore 40% des travailleuses) et a légèrement augmenté chez les hommes (11%). La majorité des collaborateurs concernés optent pour un 4/5e.

L'étude a été menée sur la base des données salariales de SD Worx portant sur 800.000 travailleurs de plus de 7.500 organisations du secteur privé (entre 2016 et 2020) et sur les données financières de la Banque-Carrefour des Entreprises belge.