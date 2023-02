Son chiffre d’affaires s’est accru de 8,4 %, à 94,4 milliards de francs suisses (95,6 milliards d’euros), dopé par les hausses de prix pour compenser l’inflation de ses coûts, indique-t-il dans un communiqué.

Sa croissance organique, un indicateur très suivi des analystes financiers pour évaluer ses ventes hors effets de changes et acquisitions, a atteint 8,3 %, retrouvant son plus haut niveau depuis la crise financière de 2008.

Contexte inflationniste

Les prix ont augmenté de 8,2 % alors que l’inflation des coûts s’est accrue au second semestre, avec notamment des coûts en hausse pour les produits laitiers, les céréales ainsi que pour l’énergie, explique Nestlé.

”L’inflation a atteint des niveaux sans précédent”, a déclaré son directeur général, Mark Schneider, cité dans le communiqué, notant que “les pressions sur le pouvoir d’achat se sont intensifiées”.

Ces pressions se sont notamment répercutées sur les volumes, la croissance interne réelle se limitant à 0,1 %.

Pour 2023, le groupe, propriétaire entre autres des dosettes de café Nespresso, bouillons Maggi et barres chocolatée KitKat, table sur une croissance organique des ventes comprise entre 6 % et 8 % et une marge opérationnelle courante récurrente comprise entre 17,0 % et 17,5 %.