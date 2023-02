"Nous visons de croître durablement, en particulier dans nos activités de cybersécurité et en Afrique et au Moyen-Orient. Nous avons déjà posé les jalons du plan: vente d'OCS (la filiale de télévision, NDLR), projets de consolidation en Espagne et Belgique, acquisitions ciblées en cybersécurité", a indiqué Christel Heydemann, directrice générale d'Orange, dans un communiqué.

Concernant les objectifs financiers, Orange vise notamment pour 2025 une "légère croissance" de l'excédent brut d'exploitation après loyers et la poursuite de la croissance du "cash-flow" (flux de trésorerie) organique des activités télécoms pour atteindre 4 milliards d'euros.

Alors que l'entreprise affirme avoir déjà économisé "plus de 700 millions d'euros" entre 2019 et 2022, Orange se fixe également pour but d'économiser "600 millions d'euros supplémentaires sur une base de coûts de 11,8 milliards d'euros" d'ici 2025.

Première femme à diriger le groupe, qui emploie près de 140.000 salariés dans le monde et a réalisé un chiffre d'affaires de 43,47 milliards d'euros en 2022, Mme Heydemann a été nommée en avril 2022 à la suite du départ contraint de Stéphane Richard, l'ex-PDG d'Orange condamné en appel dans le dossier de l'arbitrage controversé en faveur de Bernard Tapie.