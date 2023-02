Une performance résiliente pour Umicore malgré les "turbulences macroéconomiques importantes"

Umicore a enregistré une solide performance en 2022 dans un contexte de fortes perturbations du marché, d'inflation des coûts et de volatilité des prix des métaux précieux, annonce jeudi le groupe belge spécialisé dans la technologie des matériaux, au milieu d'une déferlante de résultats. Les revenus du groupe pour l'année s'élèvent à 4,2 milliards d'euros, en hausse de 10% par rapport à 2021, grâce à de solides performances opérationnelles, des volumes et des prix plus élevés.