Quatorze administrateurs et administratrices ont été désignés pour la mandature 2023-2028. Une fois le conseil d'administration installé, celui-ci a désigné Jean-Michel Javaux comme président et Fabian Culot, conseiller communal MR à Seraing, comme vice-président. Le bourgmestre Ecolo d'Amay, Jean-Michel Javaux, a ainsi été reconduit, à l'unanimité, dans cette fonction qu'il occupe depuis le 28 mars 2013.

Tout en remerciant les actionnaires pour leur marque de confiance ainsi que les administrateurs sortants pour leur implication dans le développement de Noshaq, Jean-Michel Javaux s'est dit ravi, avec ce nouveau conseil d'administration, "de poursuivre le travail et d'assurer la continuité des projets et la mise en œuvre du plan stratégique".

Parmi ces 14 administrateurs, cinq proviennent d'une liste présentée par les actionnaires de catégorie A (publics), sept sont issus d'une liste présentée par les actionnaires de catégorie B (partenaires privés) et deux ont été désignés directement par l'assemblée générale en raison de leur expertise et de leur connaissance du milieu socio-économique. A côté de Jean-Michel Javaux et Fabian Culot, ces administrateurs et administratrices sont Jean-Christophe Peterkenne, Valérie Saretto, Marielle Papy, Anne Jacob, Henri Lemaître, Joyce Wieczorek, Nicolas Dumazy, Pascal Carlens, Eric Dewingaerden, Matthieu Dewinter, Maxime Velter et Christophe Leclercq.

Par ailleurs, Anne-Sophie Nyssen, rectrice de l'Université de Liège, a été désignée parmi les trois observateurs.