Les radios indépendantes francophones sont en mauvaise santé, indique le CSA

Afin de pouvoir faire une analyse comparative sur une même base, seules les radios existant sur toute la durée de la période analysée ont été retenues. Dès lors, sur les 78 radios présentes en 2021, seules 59 ont été retenues pour établir cette comparaison.

Entre 2017 et 2019, le chiffre d'affaires global de 59 radios indépendantes accusait un recul de près de 300.000 euros, passant de 3,3 millions d'euros en 2017 à 3 millions d'euros en 2019. Les années 2020 et 2021 semblent marquer une reprise économique - remontant à près de 3,4 millions d'euros en 2020 et repassant à 3,2 millions d'euros en 2021- mais celle-ci résulte essentiellement des subsides exceptionnels dont ont bénéficié de nombreuses radios dans le contexte de la crise sanitaire.

A la lumière des chiffres d'affaires publicitaires de ces mêmes 59 radios entre 2017 et 2021, la tendance se confirme avec une baisse de 32% passant de 1.300.000 à 890.000 euros.

Seules 23 radios indépendantes indiquent recourir à du personnel rémunéré pour un montant qui équivaut à 60% de leur chiffre d'affaires. Un montant de rémunération qui lui aussi diminue de 33,1% ces 5 dernières années, tout comme le nombre des effectifs, 33% entre 2019 et 2021.